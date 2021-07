Massive Schäden: Vellachbrücke wird gesperrt

Die in den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts errichtete Brücke ist in die Jahre gekommen. Das 38 Meter lange Bauwerk besteht aus drei Stahlbetonplatten. Mittlerweile wurde die Brücke schwer in Mitleidenschaft gezogen. „Bei der letzten Brückenprüfung wurden massive Schäden festgestellt, wir mussten rasch handeln“, so Brückenbaureferent Martin Gruber.