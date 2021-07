Schreiduell-Cluster | Bittere Erkenntnis

Was lernen wir aus dem Parlaments-Cluster neben dem üblen Bild, das manche Politiker hinterlassen? Conny Bischofberger kommentiert das heute in ihrer „Krone“-Kolumne, wenn sie darauf aufmerksam macht, dass uns eine Warnung sein sollte, was hier geschehen ist. Unsere Autorin nimmt Bezug darauf, dass unter den infizierten Parlamentariern auch einige Geimpfte sind und schreibt: „Es erinnert daran, dass eine Impfung zwar vor einem schweren Krankheitsverlauf schützt, nicht aber vor einer Ansteckung. Es zeigt auch, dass das Tragen von Schutzmasken in Innenräumen weiterhin Sinn macht, auch wenn es nicht mehr vorgeschrieben ist. Vor allem wenn die 3-G-Regel gar nicht oder nur lasch kontrolliert wird.“ Und Bischofberger kommt zur bitteren Erkenntnis: „Nein, die Pandemie ist noch lange nicht vorbei.“