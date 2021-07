Corona-Update ++ ÖOC-Einkleidung für Tokio

Heute im Push MAGAZIN bei Jakob Glanzner: Unter anderem die logischen Konsequenz nach den Lockerungen der letzten Wochen: Die Corona-Zahlen gehen wieder in die Höhe. Außerdem begleiten wir unser Olympisches Team zur Einkleidung. Sie zeigen uns was sie alles mitbekommen für die Spiele in Tokio. Und: Glanz und Glamour - aber mit Abstand und Maske: Die Filmfestspiele von Cannes finden nach der Corona-Unterbrechung wieder statt.