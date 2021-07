Mit der „Krone“ zur EURO-NASCAR-Serie!

Große Erfolge feiert Alina Loibnegger mit ihrem Chevrolet Camaro V8 von Solaris Motorsport. Auf der legendären Rennstrecke von Brands Hatch in England fuhr sie zum Sieg in der Lady Trophy der EURO-NASCAR-Serie und schaffte Platz drei in der Rookie-Wertung. Wer die 26-Jährige bei einer der nächsten spannenden Touren begleiten will, hat jetzt die Chance dazu. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.