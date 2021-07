Lika-Senj: Kroatien von seiner schönsten Seite

Nationalparks an jeder Ecke

Zu den vielen Naturwundern der Umgebung zählen die Seen und Wasserfälle, die einen einzigartigen Zusammenprall von Karst und Wasser darstellen. Der Nationalpark Plitvicer Seen befindet sich unter dem Schutz der UNESCO und die 16 kristallklaren, meergrünen Seen sind ein Anblick, an den man sich gerne noch lange zurückerinnert.