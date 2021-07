Salzburgs Covid-Strategie für den Herbst

Um den Impffortschritt weiter anzukurbeln, setzt das Land nun auf Sonderimpfaktionen ohne Anmeldung. Zwei davon finden diese Woche in der Stadt Salzburg im Kongresshaus statt. So werden am Freitag von 15 bis 21 Uhr 600 Dosen Johnson&Johnson verimpft und am Samstag von 12 bis 21 Uhr 800 Dosen Biontech. Zählkarten, die beim Anstellen ausgeteilt werden, sollen verhindern, dass zu viele Menschen für zu wenige Dosen warten.