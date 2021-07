36-Jähriger stirbt bei tragischem Unfall mit Vespa

Am Dienstag fuhr ein 36-jähriger Flachgauer mit seiner Vespa zur Mittagszeit auf der Gemeindestraße Berg im Gemeindegebiet Henndorf. In einem Kreuzungsbereich kam es mit einem PKW-Lenker zu einer Kollision. Der PKW-Lenker, ein 52-jähriger Flachgauer, gab an, den Mottorradlenker übersehen zu haben. Der Motorradlenker verstarb noch am Unfallort. Der Alkotest beim Autolenker verlief negativ. Er muss mit einer Anzeige wegen des Verdachts fahrlässiger Tötung rechnen.