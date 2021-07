Schlange mit im Auto ++ „El Chapo“-Haus verlost

Schon wieder ein Schlangen-Vorfall in Österreich - diesmal ist das Tier in einem Auto aufgetaucht. Außerdem: Physik-Bachelor mit 11 Jahren - Wunderkind Laurent Simons will jetzt den Master angehen. Und: Das Haus von Drogenboss „El Chapo“ wird verlost. Das und mehr hat Annie Müller Martínez jetzt für euch beim „PUSH“-Magazin.