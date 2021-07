Reise-Heimkehrern könnten PCR-Tests blühen

Strategiewandel auch beim Testen

Auch beim Testen kündigt sich in Salzburg ein Strategiewandel an. „Es gibt das Bestreben des Bundes, Antigentests durch PCR-Gurgeltests zu ersetzen“, erklärte Kurcz. Ein konkreter Zeitplan liege noch nicht vor. Regionalen Corona-Ausbrüchen im Sommer will das Land mit regionalen Maßnahmen entgegenwirken, etwa Ausfahrtstests und Kontrollen in betroffenen Gemeinden.