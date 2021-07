Junger Autofahrer übersah und rammte E-Bikerin

Zu einem Unfall zwischen einer 74- jährigen E-Bikerin und einem Autolenker kam es am 5. Juli 2021. Im Gemeindegebiet Suben war die Radfahrerin aus dem Bezirk Schärding um 18:20 Uhr auf der Gemeindestraße Dorf unterwegs und wollte diese gerade in Fahrtrichtung Etzelshofen befahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 29-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Schärding in die Kreuzung ein und dürfte das Vorrangzeichen und die von links kommende Radfahrerin übersehen haben. Die 74-Jährige kam zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt in das Klinikum Schärding eingeliefert.