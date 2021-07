Mit der „Krone“ zu Ihrem Kultur Highlight

Ein Hauch von New York im pittoresken Mörbisch

New York liegt im Sommer 2021 am Neusiedler See - und das noch bis 14. August. Mit dem mitreißenden Welterfolg „West Side Story“ ist einer der ganz großen Musical-Klassiker erstmals auf der Seebühne Mörbisch zu erleben. Unter der Regie von Werner Sobotka und mit dem Bühnenbild von Walter Vogelweider kann man getrost vom Musicalhighlight des Jahres sprechen. Die Uraufführung des Musicals fand übrigens 1957 statt - genau in dem Jahr, in dem die Seefestspiele in Mörbisch gegründet wurden. Bei uns können Sie für die Vorstellung am 13. August 20x2 Karten inkl. Bühnenführung und einem Meet & Greet mit Seefestspiele-Intendant Alfons Haider gewinnen. Ein unvergessliches Erlebnis!