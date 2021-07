Sturzbetrunken das Auto als gestohlen gemeldet

Viel dümmer geht es kaum: Ein sturzbetrunkener 30-jähriger Pkw-Besitzer meldete am Dienstag in den frühen Morgenstunden im Bezirk St. Johann sein Auto bei der Polizei als gestohlen, weil er vergessen hatte, dass er zuvor damit zum Bankomat gefahren war. Der Betreiber der Bar, aus der er kam, wirkte zunächst an der Amtshandlung mit und fuhr kurz darauf - ebenfalls alkoholisiert - direkt an der Polizei vorbei. Beide wurden angezeigt.