Tragen die Bemühungen um Csaba Bukta bald Früchte?

Schon bald könnte eine weitere Entscheidung fallen. Mittelfeldspieler Boris Prokopic steht unmittelbar vor einer Rückkehr nach Altach. „Wir wissen, was wir an Boris haben. Er weiß, was er an uns hat“, sagt Grabherr. Pikanterie am Rande: Unter Cheftrainer Grabherr verließ Prokopic Altach Richtung Vaduz, unter Sportchef Grabherr könnte er wieder zurückkehren. Und schon beim heutigen Test (18 Uhr) in Wohlen gegen die Young Boys neuerlich auflaufen. Altachs ehemaliger Torhüter Andreas Lukse kehrt nach dem Auslaufen seines Vertrages in Nürnberg zur Vienna zurück. Dort spielte er schon in der Saison 2010/11.