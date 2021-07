Lkw-Lenker vergaß Handbremse und stürzte in Bach

Ein Lkw stürzte am Montag gegen 14.15 Uhr in den Plainbach in Bergheim, berichtete die Polizei. Der Lenker gab an, dass er den Motor laufen ließ und dabei vergessen hatte, die Handbremse zu betätigen. Folge: Auf einer Länge von 500 Metern musste die Feuerwehr mehrere Öl- bzw. Dieselsperren errichten, um Umweltschäden im Plainbach zu verhindern.