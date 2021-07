Die ersten Tage ohne neue Corona-Infektion

Auch am Montag kamen keine weiteren Fälle hinzu, der Trend geht also in die richtige Richtung. Auch unter den Krankenhaus-Mitarbeitern gibt es derzeit weder Infektions- noch Quarantänefälle. In den Corona-Stationen ist der Betrieb derzeit extrem ruhig. Am Sonntag wurden zwei Covid-Patienten entlassen, somit waren gestern nur noch zwei am Virus erkrankte Personen auf Betreuung im Spital angewiesen - diese allerdings auf den Intensivstationen.