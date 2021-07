Unbekannte brachen in Geschäft ein

Unbekannte Täter brachen am Sonntagabend in ein Geschäft in Großarl ein. Sie zwängten an der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf und durchsuchten sämtliche Räume. Die Täter brachen Schränke, einen Tresor sowie Kassen auf und stahlen daraus Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich. Außerdem stahlen sie teure Vodka- und Champagnerflaschen. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 3000 Euro.