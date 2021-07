„Forum 2030“: Noch unkonkrete Zukunftspläne

Schwierigkeiten in Sommerferien

Herausforderungen der Sommer-Kinderbetreuung durfte Neos-Klubobmann Dominik Oberhofer am eigenen Leib erfahren. „Unfassbar, wie das Bürokratiemonster der SPÖ Tirol das Leben der Innsbrucker Familien erschwert“, echauffierte sich Oberhofer: Drei Wochen brauche die Familie des pinken Klubobmanns die Kinderbetreuung, in Innsbruck gebe es dafür de facto nur eine Anlaufstelle, den SPÖ-nahen Verein „Tiroler Kinderfreunde“. „Anspruch darauf haben aber grundsätzlich nur Kinder, deren Eltern voll berufstätig sind und vom Arbeitgeber dies auch schriftlich nachweisen können“, weiß Oberhofer. Als Politiker ist das schwierig. Er übermittelte seinen Dienstausweis des Tiroler Landtages, das war aber scheinbar zu wenig, um zu beweisen, dass Oberhofer voll berufstätig ist. In Sachen Bildung wirft er nun der SP Scheinheiligkeit vor.