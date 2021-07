Salzburg plant Impfung ohne Anmeldung

Das Land Salzburg und auch viele andere Bundesländer planen aktuell eine Corona-Impfaktion ohne Voranmeldung. Die Details dazu werden gerade ausgearbeitet und sollen im Laufe des Tages bekannt gegeben werden, sagte eine Sprecherin von Gesundheitsreferent LHStv. Christian Stöckl (ÖVP) am Montag. Um lange Schlangen wartender Menschen zu vermeiden, könnte das Angebot aber zeitlich und räumlich entzerrt werden. Am Montag war in Medienberichten von einer Impfstraße im Kongresszentrum in der Stadt Salzburg am kommenden Wochenende die Rede. Verwendet werden soll demnach der Impfstoff von Johnson & Johnson. Unklar blieb am Montag zunächst, ob auch Personen ohne Hauptwohnsitz in Salzburg an der Aktion teilnehmen werden können. „Wenn genügend Impfstoff vorhanden ist, dürfte das allerdings kein Problem sein“, sage die Sprecherin Stöckls. Derzeit laufen im Bundesland noch viele Zweitimpfungen, schon in wenigen Tagen könnte es aber mehr Impfstoff als impfwillige Personen geben.