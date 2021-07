Schlechtes Gewissen kostet Lenker den Führerschein

Mit 1,76 Promille am Steuer

Stark angeheitert trat er dann am Nachmittag mit seinem Wagen die Rückreise an und brachte die beiden Kinder erstaunlicherweise auch wohlbehalten und unfallfrei wieder nach Hause. Allerdings: sein verantwortungsloses Verhalten dürfte dem Familienvater sehr wohl bewusst geworden sein.