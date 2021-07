Mit 1,58 Promille: Fahrerflucht nach Unfall

Weil er einem entgegenkommenden Pkw auswich, prallte ein 18-jähriger deutscher Lenker aus Salzburg am Freitgagabend gegen 20.30 Uhr in St. Gilgen mit seinem Auto gegen einen Betonblumentrog. Der Mann hatte zuvor bei einer Feier Alkohol konsumiert und sich später mit drei Mitfahrern in das Auto seines Vaters gesetzt. Bei der Fahrt in Richtung Strobl kam es zum Unfall, bei dem eine 17-jährige einheimische Beifahrerin leichte Verletzungen am Knie erlitt.