Kocher: Zumutbarkeitsregeln wieder anwenden

Es sei derzeit in gewissen Branchen wie im Tourismus schwierig für die Unternehmen, Mitarbeiter zu finden, da es fast keine Arbeitskräfte gebe. Es handle sich etwa um Saisonniers, die aus dem Ausland nach Österreich kommen, um zu arbeiten, die während der Corona-Pandemie in ihren Ländern geblieben seien und sich umorientiert hätten. Im Tourismus hätten die Öffnungen in ganz Europa etwa gleichzeitig stattgefunden, statt dass die Saison wie üblich langsam beginne, auch das habe zu Knappheiten geführt. Um kurzfristig Arbeitskräfte zu bekommen, würden auch Überzahlungen des Kollektivvertrags nicht helfen, so der Minister. Kocher erwartet aber, dass sich die Lage wieder einpendle.