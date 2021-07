Serien-Ladendieb (43) bei Einreise festgenommen

Der Mann verübte im Zeitraum vom 15. Juni bis 24. Juni zumindest neun Diebstähle in diversen Geschäften in Pasching, Gmunden, Rohrbach und Freistadt. Dabei stahl er unter anderem hochpreisige Sportuhren, Akku-Werkzeuge, Spirituosen, einen Feldstecher und ein Zielfernrohr. Bei seiner neuerlichen Einreise in das Bundesgebiet am 2. Juli wurde der 43-Jährige angehalten und kontrolliert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde er festgenommen und in die Justizanstalt Wels überstellt. Der bislang bekannte Schaden liegt im höheren vierstelligen Bereich.