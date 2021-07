Wolf? Sechs tote Schafe alleine am Wochenende!

Die Bilder passen nicht ganz so recht in den schönen Salzburger Almsommer: Am Samstag worden bei den Penninghofalm in Rauris drei tote Schafe entdeckt, bei einer anderen Alm drei weitere. Wenn sich der Verdacht bei den DNA-Proben bestätigt, dürfte der Problem-Wolf in Salzburg bereits über 50 Tiere gerissen haben.