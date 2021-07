„Wir haben gemeinsam alles auf eine Karte gesetzt“

Seine gesamte Familie habe sich schließlich zusammengetan, um ihm seinen großen Traum zu erfüllen. Mehr als 30.000 Euro waren dafür fällig. „Es macht mich extrem traurig, dass der Staat junge, motivierte Unternehmer in solch schwierigen Situationen nicht unterstützt. Für mich bedeutete diese Entscheidung also: Alles oder nichts.“ Zur selben Zeit wie Györffy entschied sich auch seine 23-jährige Freundin Corinna Herr für die Selbstständigkeit. Seit März leitet Herr das Café „Kubus“ in Kuchl mit ihrem Geschäftspartner Alexander Denk.