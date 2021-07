Leerstandsgeld dürfte im Herbst besiegelt werden

Die geplante Leerstands- und Zweitwohnsitzabgabe dürfte schon bald Realität werden: Nach den versprochenen Zugeständnissen der ÖVP an den Koalitionspartner Neos soll das neue Gesetz schon im Sommer in Begutachtung gehen. Zur Freude der Opposition, die das Vorhaben nun auch unterstützen will.