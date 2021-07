Vordertür und Hintertür | Gurgel-Kinder

Gurgel-Kinder. Haben Sie Kinder unter 12? Leben Sie in Kärnten, Oberösterreich oder Wien? Macht das einen Unterschied? Ja, einen großen! Denn wenn Sie mit, sagen wir einmal, Kindern mit acht und elf Jahren, zum Beispiel in Niederösterreich wohnen, dann können sie, weil ja die Ferien hier bereits begonnen haben, mit Ihren Spößlingen problemlos ins Schwimmbad oder ins Kino. In acht Bundesländern ist das ebenso einfach, wie das gemeinsame Eisessen etwa in der Konditorei. Nur nicht in Wien. „Wien ist anders“, plakatierte man jahrelang. Und jetzt scheint es wirklich zu stimmen. Denn in Wien kam man kurzfristig auf die Idee, die uns längst allen geläufige 3-G-Regel beim Betreten von Gastronomiebetrieben, Bädern und Kinos auch auf die 6- bis 12-Jährigen auszudehnen. Da nun aber einerseits das erste G, also „Geimpft“ für diese Altersgruppe gar nicht möglich ist und das zweite G, also „Genesen“ zum Glück nur bei den allerwenigsten Kindern zum Tragen kommt, bleibt bloß die Erfüllung des dritten G´s, also "Getestet. Nun mögen Kinder die Antigen-Schnelltests so gar nicht. Bleiben - auch wieder eine Wiener Besonderheit - die hier von der Stadt so sehr propagierten Gurgeltests. Die kann man zwar zuhause durchführen - aber streng unter Online-Kameraüberwachung. Danach bringt man die Tests zur Sammelstelle und bekommt viele Stunden später ein Zertifikat. Dass Kinder (und deren Eltern) in den Ferien dieser Prozedur unterzogen werden, das sorgt jetzt für einen gehörigen Aufstand - von Eltern, Wirten, Politikern. Die Gurgel-Kinder selbst - die können sich ja noch nicht wehren.