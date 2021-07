Betrunkener Rumäne schlug auf Polizistin ein

Zunehmend aggressiver

Beide Männer waren offensichtlich alkoholisiert und wurden darauf hingewiesen, dass sie das Auto in diesem Zustand nicht lenken dürfen. Kurze Zeit später wurde das Fahrzeug gesehen, als es in die Sophiengutstraße einfuhr. Daher wurde eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchgeführt. Nach Aufforderung zum Alkovortest und zur Ausweisleistung wurde der 30-Jährige zunehmend aggressiver und wollte sich der Amtshandlung entziehen. Unter anderem versetzte er einer Polizistin einen Faustschlag. Letztendlich konnte der Mann durch mehrere Streifen festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht werden.