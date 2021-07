Schüsse vor Restaurant: Familienfeier eskalierte

Eine Familienfeier in einem Restaurant in der bayrischen Stadt Fürth mit rund 50 Anwesenden ist derart eskaliert, dass die Polizei zu einem Großeinsatz ausrücken musste. Nach Angaben der Beamten hatte sich am Samstagabend eine Auseinandersetzung an dem Lokal entwickelt, bei der unter anderem mit einer Schreckschusspistole geschossen wurde. Beinahe 40 Polizisten waren im Einsatz, um die hochaggressive Situation zu beruhigen und die Feier aufzulösen.