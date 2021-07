Raub-Anklage ohne einen Raub

Zu dritt fuhren sie an jenem März-Tag zum Hauptbahnhof: Während einer zu Fuß ging, blieben die zwei anderen im Auto und hielten telefonisch Kontakt. Der 29-Jährige lauerte der Dame auf, verfolgte sie. Der Plan laut Anklage war die Frau von hinten zu stoßen und ihr die Tasche zu entreißen. Doch dazu kam es nicht: offenbar aufgrund der Polizei-Präsenz. Was die drei nicht wussten: Die Polizei hörte ihre Telefone ab. Und hörte, wie einer sagte: „Oida, genau, wo ich es jetzt machen wollte, fahren die Cops vorbei.“ Alle drei sind in Haft, und sie bestreiten laut Verteidiger Kurt Jelinek den Vorwurf. Strafrechtlich wird es interessant, da der Rücktritt von einer geplanten Straftat straflos bleiben müsste.