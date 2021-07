Illegales Rennen durch Salzburg - Serbe gestoppt

In der Stadt Salzburg haben sich in der Nacht auf Samstag drei Pkw-Lenker ein illegales Autorennen geliefert. Eine Zivilstreife wurde auf die Raser in der Aigner Straße aufmerksam, die mit 145 km/h stadtauswärts fuhren - bei einem Tempolimit von 50 km/h im Ortsgebiet. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten einen 19-jährigen Serben stoppen, der mit dem Wagen seiner Mutter unterwegs war.