Mann bei Wanderung abgestürzt: Lenker schlug Alarm

Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, wanderte der 45-Jährige aus Deutschland am südlichen Fahrbahnrand der Felbertauernstraße in Richtung Matrei in Osttirol. Im Bereich Kaltenhausl ging er außerhalb der dort angebrachten Leitschiene. Auf dem schmalen Gehstreifen, zwischen Leitschiene und Mauerrand, stürzte der Deutsche aus bisher unbekannter Ursache über die Mauer und folgend über das steile Waldgelände ab.