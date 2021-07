Kein Vertrauen | Ministerin bricht Schweigen

Kein Thema bewegt die Österreicher derzeit mehr als der grauenhafte Mord an einer 13-Jährigen, mutmaßlich verübt von vier aus Afghanistan in unser Land geflüchteten jungen Männern. Viele der bekannt gewordenen Umstände sind mehr als erschütternd. Neben der Brutalität, mit der die Täter vorgingen, macht vor allem zornig, dass ein Teil der Verdächtigen wegen deren Vorstrafen längst aus Österreich abgeschoben sein sollte. Dieser Mord ist ein Mahnmal, wie wir heute in der „Kronen Zeitung“ titeln und kommentieren. Doch ob die Mahnung wirkt? Wir wollten schon am Donnerstag von unseren Lesern in der „Frage des Tages“ wissen, ob man glaube, dass sich mit den politischen Versprechen nach dem Mädchenmord etwas ändere. 93 Prozent sagten „Nein“! So viel zum Thema Vertrauen in die Politik…