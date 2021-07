Ab nun geht’s in Oberösterreich ums liebe Geld

Ab nun, genau ab Dienstag, geht’s in Oberösterreich in Sachen Landtagswahl (die am 26. September ist) ums liebe Geld: Ab dem Stichtag 6. Juli, dem 82. Tag vor der Wahl, werden die Wahlkampfkosten auf das Limit angerechnet, das per Änderung des Parteiengesetzes im Jahr 2020 eingezogen worden ist.