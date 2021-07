Fahrräder kommen für guten Zweck unter den Hammer

Der Reinerlös der Versteigerung kommt heuer „inklusion:Kärnten“ zu Gute. Und auch wenn man kein Rad kaufen möchte, sollte man vorbeischauen. „Roman on the road“ werden ab 16.45 Uhr für musikalische Unterhaltung sorgen, und es gibt einen Rad-Parcours, an dem man sich versuchen kann.