Wanderlustige zieht es nun wieder auf die Almen

Knapp 1800 Almen gibt es im Bundesland Salzburg, gut 500 laden zum Einkehren ein. Fast alle Almhütten sind innerhalb einer Gehzeit von einer bis eineinhalb Stunden erreichbar. Wenig verwunderlich, dass für viele Touristen Wandern der wichtigste Grund für einen Salzburg-Urlaub ist. Bei den Sommeraktivitäten steht laut Erfahrungen von „Salzburger Land Tourismus“ Wandern und Bergsteigen mit knapp 90 Prozent in der Beliebtheitsskala ganz oben – gefolgt vom Planschen in den unzähligen Salzburger Seen (54 Prozent).