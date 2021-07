24 bewegte Jahre

Liebe Leserin, lieber Leser, 24 Jahre lang stand Johannes Rauch an der Spitze der Vorarlberger Grünen, seit voriger Woche ist er „nur“ noch einfaches Parteimitglied und Landesrat. Im Interview mit meiner Kollegin Sonja Schlingensiepen blickt er auf eine bewegte Zeit zurück, die aber weit mehr Höhen als Tiefen hatte. „Unterm Strich bin ich zwar mit Schrammen, aber unverletzt davongekommen. Das ist gut, denn ich kenne viele Menschen, die extrem verbittert oder gekränkt sind.“ Für Verbitterung besteht in seinem Fall auch kein Grund, hat er doch die Grünen von einem heillos zerstrittenen Haufen zu einer stabilen und überaus verlässlichen Größe in der Vorarlberger Parteienlandschaft gemacht. Für die Zukunft ist ihm folglich nicht bange: „Ich denke, dass das Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist und glaube, dass statt Schwarz-Grün eines Tages auch Grün-Schwarz möglich sein könnte.“ Seine Landesrat-Posten wird Rauch mit Sicherheit nicht vor Ende der Legislaturperiode abgeben. Eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre sei es, die gesellschaftlichen Gräben, welche während der Corona-Pandemie ausgehoben worden sind, nicht zu breit werden zu lassen. „Man kann kleine Minderheiten verlieren, aber nicht 20 Prozent einer Gesellschaft.“ Dass ein kleines Virus eine ganze Bevölkerung spalten kann zeigt sich auch an der Vorarlberger Impfkampagne: Trotz diverser Anreize stagniert die Zahl der Neuanmeldungen auf niedrigen Niveau. Das von Landeshauptmann Markus Wallner ausgegebene Minimalziel von 280.000 Geimpften ist noch weit entfernt - zumindest 35.000 Vorarlberger müssten dazu ihre Impfskepsis ablegen. Auch wenn man es nicht mehr hören will und nicht mehr hören kann: Wir sind bei der Bekämpfung der Pandemie noch nicht überm Berg. Machen Sie‘s gut und bleiben Sie gesund. Herzlichst, Emanuel Walser