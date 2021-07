Lustenau kämpft für Tempo 40 auf Landesstraßen

Mit breiter Mehrheit haben sich die Lustenauer Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung für ein Tempolimit von 40 km/h auf den örtlichen Landesstraßen ausgesprochen. Jetzt ist das Land am Zug, diesen Wunsch auch zu erfüllen. Bürgermeister Fischer glaubt jedenfalls, die Argumente auf seiner Seite zu haben: Nur eine generelle Temporeduktion würde die Belastung durch Lärm und Schadstoffe reduzieren, einzelne Beschränkungen hätten hingegen kaum einen Effekt. Lustenau zählt nicht zuletzt aufgrund der Nähe zur Schweiz zu den verkehrsreichsten Gemeinden Österreichs. An einem durchschnittlichen Tag fahren allein 2500 Lkw mitten durchs Ortsgebiet, dazu kommen noch abertausende Grenzgänger und „Einkaufstouristen“.