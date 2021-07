Schweiz nach EM-Aus: „Hätten Halbfinale verdient“

„Waren Helden des Abends“

Davor hatte die Schweiz mit großem Kampfgeist überzeugt. 1:3 zurückgelegen gegen Frankreich, 0:1 gegen Spanien. In Unterzahl am Freitag in St. Petersburg ab der 77. Minute. Ohne Kapitän Granit Xhaka von Beginn an (gelbgesperrt), ohne Breel Embolo nach gut 20 Minuten (verletzt), als die Mannschaft durch ein unglückliches Eigentor von Denis Zakaria bereits hinten lag. „Meine Spieler waren die Helden des Abends. Wir hätten es verdient gehabt, ins Halbfinale einzuziehen“, betonte Teamchef Vladimir Petkovic.