Keine Regenbogen-Werbung bei EURO-Hit in Russland

Anders als im Achtelfinale haben die Werbebanden im ersten EM-Viertelfinale am Freitag in St. Petersburg nicht in Regenbogenfarben geleuchtet. Sponsor Volkswagen erklärte dazu, es habe „Bedenken“ der Europäischen Fußball-Union „im Hinblick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen an den Spielorten in Russland und Aserbaidschan“ gegeben. In Baku wird am Samstag ein weiteres Viertelfinale ausgerichtet. VW gab an, die Entwicklung zu bedauern. Die UEFA äußerte sich zunächst nicht.