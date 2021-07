Alko-Lenker fuhr Lkw auf: zum Glück unverletzt

Der betrunkene Spittaler war mit seinem Auto am Freitag kurz nach 14 Uhr in Richtung Seeboden unterwegs und hatte offenbar den Lkw übersehen, der gerade zum Abbiegen angesetzt hatte. Der Spittaler krachte mit seinem Pkw in das Heck des Lastkraftwagens, gelenkt von einem 46-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der Lkw-Fahrer konnte seine Fahrt nach einiger Zeit wieder fortsetzen. Im Einsatz standen unter anderem Kräfte der Feuerwehr Lendorf sowie der Autobahnmeisterei Lieserhofen.