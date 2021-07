Gratis zur Ausstellung von Parov Stelar!

Unter dem Titel „I’ll Be OK Soon“ veröffentlicht Weltstar Parov Stelar seine erste Kunstausstellung im Francisco Carolinum in Linz. 20 großformatige Gemälde wird es dort von ihm zu sehen geben: „Das ist noch gar nichts, da gibt es noch 40 weitere!“, verriet der gebürtige Oberösterreicher im exklusiven Interview mit „OÖ-Krone“-Kulturchefin Jasmin Gaderer.