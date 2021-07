BH mit ultimativem Halt brachte nichts als Ärger

Internet Ombudsstelle: „Blick ins Impressum lohnt sich“

Laut Internet Ombudsstelle nehmen Beschwerden über Online-Shops wie kizaro.de zu. Es sei hier nicht gleich erkennbar, dass es sich um eine Firma in China und nicht in Deutschland handle. Ein Blick ins Impressum vor einer Bestellung lohne sich. Denn die Durchsetzung von Konsumentenrechten sei in China recht schwierig.