FC Lustenau holt den „Pott“

Liebe Leserin, liebe Leser, nicht nur bei der Fußball-Europameisterschaft wird Spannung und Dramatik geboten. Im gestrigen VFV-Cupendspiel hat sich der FC Lustenau nach einer abwechslungsreichen Partie im Elfmeterschießen gegen den FC Egg durchgesetzt. Für Vorarlbergs ältesten Fußballclub ist dieser Titel auch eine Art Happy End: Nach Lizenzentzug und Zwangsabstieg hat sich der Verein dank einer überaus seriösen Arbeit und jeder Menge freiwilligem Engagement wieder aufgerappelt, mittlerweile ist der FCL in vielerlei Hinsicht ein Vorzeigeclub. Dazu kann man nur gratulieren! Andere Vereine haben indes nach wie vor mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Um das Ehrenamt zu reanimieren, hat das Land Vorarlberg eigens ein Maßnahmenpaket mit diversen Projekten und Initiativen ausgearbeitet. Es steht einiges auf dem Spiel: Das freiwillige Engagement ist für das Ländle ein echter Standortvorteil, rund die Hälfte der Bevölkerung ist ehrenamtlich tätig. Ohne die vielen Helfer im Rücken hätten etwa die Corona-Testungen nicht so reibungslos abgewickelt werden können. Zum Schluss noch zu einem Projekt, das ebenfalls für viele von Nutzen sein könnte: Geht‘s nach dem Architekten Gerold Strehle, soll die Rheintalautobahn auf einem Teilstück von rund zwei Kilometern überdacht werden, damit neue Industrie-, Wohn- und Grünflächen entstehen. Landesrat Johannes Rauch findet die Idee gut, spannend ist sie in jedem Fall! Machen Sie‘s gut und bleiben Sie gesund. Herzlichst, Emanuel Walser