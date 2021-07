Das MusikFestiWels ist zurück!

Große Freude über den Neustart des Festivals herrscht auch bei Stadtchef Andreas Rabl: „Wels soll langfristig wieder zur Konzertstadt werden, und das MusikFestiWels ist ein wichtiger Grundstein dafür.“ Am Minoritenplatz sorgen Daniel Ecklbauer sowie die Mojo Blues Band für Stimmung. Eine tolle Chance gibt es für Nachwuchsbands: Es wird nämlich noch ein Support-Act für den Festivalfreitag gesucht. Wer vor Tausenden Fans in Wels rocken möchte, meldet sich rasch unter office@wels.at an!