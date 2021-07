Kostenfreies Internet in allen Kärntner Zügen

„Was in den Fernverkehrszügen bereits zum Standard gehört, ist nun auch in den Nah- und Regionalverkehrszügen verfügbar", sagt Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig. Damit der Zug immer mehr zu einer echten Alternative für Pendler wird, investiert das Mobilitätsreferat des Landes weiter in die Qualität: „Ab sofort gibt es kostenfreies Internet im gesamten Nah- und Regionalverkehr und der S-Bahn“, so Schuschnig.