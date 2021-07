Alarmierend sorglos | Mehr Lust als Frust

Wesentlich leichter sollte seit gestern alles sein, weil viele Corona-Regelungen außer Kraft gesetzt oder zumindest deutlich gelockert sind. Das hat freilich die Diskussion über die möglichen Risken dieser Lockerungen und der noch bevorstehenden Schritte, wie etwa dem gänzlichen Entfall der Maskenpflicht, befeuert. „Wir dürfen nicht glauben, dass der Kampf gegen das Virus bereits gewonnen ist“, sagt etwa Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres, der sich für das Beibehalten der Masken- und 3-G-Pflicht ausspricht. Denn, so Szekeres mit Verweis auf Großbritannien, Portugal oder Israel, wenn wir nicht aufpassen, dann würden die Infektionszahlen auch bei uns bald wieder steigen. Was der Ärztekammer besondere Sorgen bereitet, seien die „alarmierend sorglos“ nicht stattfindenden Kontrollen der 3-G-Regeln in einigen Gastronomiebetrieben. Auch die WHO mahnt übrigens zu anhaltender Vorsicht, nach einem mehrwöchigen Rückgang sei die Zahl der neuen Fälle in der vergangenen Woche wieder um zehn Prozent gestiegen. Welche Lehren ziehen wir daraus? Impfen, impfen, impfen! Sonst quälen wir uns noch ewig mit diesem Virus!