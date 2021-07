Heuer bisher zehn Tote auf den Tiroler Straßen

VCÖ fordert Geschwindigkeitsbegrenzungen

Geschwindigkeitsbegrenzungen von 80 km/h auf Freilandstraßen sowie Tempo 30 in Ortsgebieten würden die schwächsten Verkehrsteilnehmer, also Fußgänger, schützen, so der VCÖ. Für die Sicherheit von Radfahrern seien Ausbau und Verbesserung der Rad-Infrastruktur wesentlich: Sichere und baulich getrennte Radwege außerhalb und ausreichend Platz für Radler innerhalb des Ortsgebietes. Auch mehr Öffentliche Verkehrsverbindungen erhöhen laut VCÖ präventiv die Sicherheit. Mit dem Auto sei das Unfallrisiko rund 50 Mal höher als mit dem Bus und rund 90 Mal höher als mit der Bahn.