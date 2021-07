Mit krone.at rot-weiß-rote „Reisetour“ gewinnen

Aufträge führen quer durch Österreich

In dem Würfel-Merkspiel für die ganze Familie haben sich fiktive Reise-Blogger zu Zweier-Teams zusammengefunden und veranstalten eine Challenge quer durch Österreich. Jedes der fünf Teams hat dabei seine Lieblingsorte ausgewählt, die auf den Auftragskarten für die Spieler abgebildet sind: Während es Alex & Anna auf die Riegersburg und zum Granattor am Millstätter See zieht, wollen Sophia & Simon Schloss Esterhazy besichtigen, Lukas & Lisa das Inatura Museum in Dornbirn erkunden oder Emma & Elias zum Stand-Up-Paddling nach Zell am See.