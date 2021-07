UEFA hält an umstrittenen Zuschauerplänen fest!

Die Europäische Fußball-Union hält an den Plänen zu der umstrittenen Zuschauerzulassung bei der EM fest! Die Maßnahmen zur Coronavirus-Eindämmung seien an jedem Spielort vollständig mit den Regularien der zuständigen lokalen Gesundheitsbehörden abgestimmt, teilte die UEFA auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Entscheidung über die Anzahl der Zuschauer bei den Spielen und die Einreisebestimmungen liege in der Verantwortung dieser Behörden - die UEFA folge ihnen.