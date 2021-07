Sportspektakel und Wasserspaß bei den Riverdays

Egal ob Sportskanone oder Naturgenießerin, ob allein, mit Freunden oder mit der Familie - die breite Angebotspalette bedient alle Vorlieben und die Angebote können nur bei den Graz Riverdays sogar zu einem vergünstigten Sonderpreis in Anspruch genommen werden. Groß und Klein haben die Möglichkeit, verschiedenste Wassersportarten auszuprobieren und den neu gestalteten Lebensraum Mur mitten in Graz in vollen Zügen zu genießen. Vom Wasser aus lässt sich Graz nämlich auf eine ganz neue Art und Weise erkunden. Ob also im Zuge eines Städtetrips oder als originelles Ferienprogramm - so haben Gäste und selbst waschechte Grazer die steirische Landeshauptstadt garantiert noch nie erlebt! Kinder können sich außerdem bei der "Kidsmania Bewegungstour" austoben, für Umweltbewusste bietet die Nachhaltigkeitswelt im Augarten interessante Einblicke und auch Genießer kommen dank des Streetfood-Markets voll auf ihre Kosten.